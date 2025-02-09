Освобожденные палестинские заключенные подвергались жестокому обращению в израильских тюрьмах

Он не тот отец, которого мы знали раньше, заявила дочь освобожденного палестинского заключенного. Она благодарна за его освобождение, но шокирована его изменившейся внешностью. #Газа #Палестина #заключенные #освобождение #родные #пытки #жестокоеобращение #Израиль