ПОЛИТИКА
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Освобожденные палестинские заключенные подвергались жестокому обращению в израильских тюрьмах
Он не тот отец, которого мы знали раньше, заявила дочь освобожденного палестинского заключенного. Она благодарна за его освобождение, но шокирована его изменившейся внешностью. #Газа #Палестина #заключенные #освобождение #родные #пытки #жестокоеобращение #Израиль
Освобожденные палестинские заключенные подвергались жестокому обращению в израильских тюрьмах / Others
9 февраля 2025 г.
Истории
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