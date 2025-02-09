Израиль намерен уничтожить ХАМАС, несмотря на действующее перемирие. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, находящийся сейчас в Вашингтоне, откуда он наблюдает за пятым раундом обмена пленными между сторонами конфликта.

В сообщении в социальной сети X Нетаньяху вновь вернулся к своему старому обещанию о том, что Тель-Авив «уничтожит» ХАМАС и вернут всех заложников.

«Мы уничтожим ХАМАС и вернем наших заложников», — заявил Нетаньяху, отметив, что разделяет идеи президента США Дональда Трампа о «принудительном перемещении палестинцев из Газы и передаче контроля над сектором США».

В ходе пятого раунда обмена пленными были освобождены трое израильских пленных в обмен на 183 палестинских заключенных. Израиль заявил о своей «обеспокоенности» истощенным видом освобожденных заложников, содержавшихся в Газе, где 15 месяцев продолжались тяжелые израильские бомбардировки и голод использовался как оружие.

Военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» ответило на заявления, разместив на платформе для передачи израильских пленных большой баннер на арабском, иврите и английском языках с надписью: «Мы - потоп. Мы - день после войны». Это стало прямым ответом на слова Трампа о том, что «Газа будет передана США после окончания конфликта».

Семьи заложников и оппозиционеры резко критикуют Нетаньяху за то, что он не возвращается из США и якобы не дает израильской делегации полномочий вести переговоры о втором этапе соглашения о прекращении огня с ХАМАС в Дохе.