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Тайские заложники из Газы вернулись на родину
Пятеро тайских заложников, освобожденных на прошлой неделе из плена ХАМАС, спустя более года вернулись на родину. Освобождению граждан Таиланда в рамках третьего обмена пленными между ХАМАС и Израилем содействовала турецкая разведка. По информации министра иностранных дел Таиланда, в Газе остался еще один таец, освобождение которого ожидается в ближайшее время. #Газа #Палестина #заложники #тайцы #Таиланд #освобождение #ХАМАС #Израиль
Тайские заложники из Газы вернулись на родину / Others
9 февраля 2025 г.
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