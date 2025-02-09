Тайские заложники из Газы вернулись на родину

Пятеро тайских заложников, освобожденных на прошлой неделе из плена ХАМАС, спустя более года вернулись на родину. Освобождению граждан Таиланда в рамках третьего обмена пленными между ХАМАС и Израилем содействовала турецкая разведка. По информации министра иностранных дел Таиланда, в Газе остался еще один таец, освобождение которого ожидается в ближайшее время. #Газа #Палестина #заложники #тайцы #Таиланд #освобождение #ХАМАС #Израиль