Израильская армия начала вывод своих подразделений из коридора Нецарим в секторе Газа в рамках соглашения о прекращении огня с ХАМАС. Об этом в воскресенье сообщило израильское общественное телевидение KAN.

Ожидается, что операция завершится в течение дня. Коридор Нецарим был создан израильскими войсками для разделения Газы на северную и южную части и ограничения передвижения палестинцев.

Переговоры в Катаре

Тем временем израильская делегация направилась в Катар для обсуждения выполнения первой фазы соглашения. В ее состав входят координатор по заложникам бригадный генерал Галь Хирш и бывший заместитель главы ШАБАК (имя не раскрывается).

По данным KAN, команде не дано полномочий обсуждать вторую фазу сделки. Израильская газета Haaretz накануне сообщила, что Нетаньяху не собирается переходить ко второй фазе соглашения до «полного уничтожения» ХАМАС.

Первая фаза шестинедельного соглашения вступила в силу 19 января.

За время боевых действий с октября 2023 года, по данным палестинских властей, погибли более 48 200 человек, в основном женщины и дети.

В ноябре Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях. Кроме того, Израиль находится под рассмотрением в Международном суде ООН по делу о геноциде в Газе.