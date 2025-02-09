ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Делегация ХАМАС прибыла в Тегеран
Представители ХАМАС обсудили с руководством Ирана текущее перемирие в Газе
Делегация ХАМАС прибыла в Тегеран
Фото: АА / Others
9 февраля 2025 г.

В Тегеране состоялась встреча делегации ХАМАС, возглавляемой Мохаммедом Исмаилом Дарвишем, с руководством Ирана.

По данным палестинского движения, в переговорах участвовали верховный лидер аятолла Али Хаменеи, президент Масуд Пезешкиан и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

В состав делегации также вошел представитель ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми. Основной темой обсуждений стало текущее перемирие в секторе Газа, вступившее в силу 19 января.

С начала боевых действий, по данным палестинских властей, в Газе погибли более 47 500 человек, большинство из них — женщины и дети.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us