В Тегеране состоялась встреча делегации ХАМАС, возглавляемой Мохаммедом Исмаилом Дарвишем, с руководством Ирана.

По данным палестинского движения, в переговорах участвовали верховный лидер аятолла Али Хаменеи, президент Масуд Пезешкиан и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

В состав делегации также вошел представитель ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми. Основной темой обсуждений стало текущее перемирие в секторе Газа, вступившее в силу 19 января.

С начала боевых действий, по данным палестинских властей, в Газе погибли более 47 500 человек, большинство из них — женщины и дети.