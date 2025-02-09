Сирийцы возвращаются в Тель-Рифат

Жители Тель-Рифата возвращаются в свой город, который они были вынуждены покинуть около 9 лет назад. В 2016 году террористы YPG взяли город под контроль, изгнав почти все население. В декабре 2024 года сирийские повстанцы освободили город. Вернувшиеся в город обнаружили под Тель-Рифат сеть туннелей, ведущую в разные части города. #Сирия #Алеппо #ТельРифат #террористы #YPG #туннели #повстанцы #сирийцы