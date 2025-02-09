ПОЛИТИКА
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TikTok не нужен
Илон Маск заявил, что не заинтересован в покупке китайской медиаплатформы. TikTok в США грозит полная блокировка, если в течение двух месяцев по меньшей мере 50% акций компании не окажутся у американских инвесторов
TikTok не нужен
Фото: Reuters / Others
9 февраля 2025 г.

Американский миллиардер Илон Маск опроверг слухи о возможном приобретении TikTok, заявив, что не делал предложений о покупке и не имеет планов по управлению платформой.

«Я не делал предложений по покупке TikTok. Если бы он принадлежал мне, я бы изучил, насколько его алгоритмы полезны или вредны, и пытался бы сделать их более эффективными», — сказал Маск на онлайн-дискуссии.

TikTok оказался в центре политических споров в США из-за опасений по поводу безопасности данных. 19 января приложение было временно заблокировано, но в тот же день снова стало доступным. Ограничения также коснулись видеоредактора CapCut, принадлежащего китайской компании ByteDance. Американские магазины приложений App Store и Google Play тем не менее так и не восстановили возможность скачать TikTok.

Президент Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий запрет TikTok на 75 дней, отметив, что не выступает за полное закрытие сервиса, но требует, чтобы 50% компании были переданы американскому владельцу. «Если Китай откажется, мы введем тарифы», — заявил Трамп, добавив, что ожидает «битвы предложений» среди инвесторов, заинтересованных в покупке TikTok.

ByteDance, будучи зарегистрированной в Китае, по местным законам обязана предоставлять данные пользователей государственным органам. Вашингтон рассматривает это как угрозу национальной безопасности, требуя структурных изменений в управлении TikTok.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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