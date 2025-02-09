ПОЛИТИКА
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Палестинцы вернулись в разрушенную «зону смерти» - коридор Нецарим
Палестинцы возвращаются в свои дома через коридор Нецарим, который израильская армия превратила груду камней. Названный «зоной смерти», он разделял северную и южную части Газы, чтобы не допустить возвращения перемещенных палестинцев домой. открытие коридора было частью соглашения о прекращении огня в Газе, которое вступило в силу 19 января. #Газа #Палестина #Нетзарим #коридор #зонасмерти #палестинцы #Израиль #разрушения
Палестинцы вернулись в разрушенную «зону смерти» - коридор Нецарим / Others
9 февраля 2025 г.
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