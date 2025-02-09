Палестинцы вернулись в разрушенную «зону смерти» - коридор Нецарим

Палестинцы возвращаются в свои дома через коридор Нецарим, который израильская армия превратила груду камней. Названный «зоной смерти», он разделял северную и южную части Газы, чтобы не допустить возвращения перемещенных палестинцев домой. открытие коридора было частью соглашения о прекращении огня в Газе, которое вступило в силу 19 января. #Газа #Палестина #Нетзарим #коридор #зонасмерти #палестинцы #Израиль #разрушения