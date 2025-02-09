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Взрывы на нефтяном танкере в российском порту
В балтийском порту Усть-Луга на танкере Koala произошли взрывы неизвестного происхождения. Власти заявили, что угрозы разлива нефтепродуктов нет
Взрывы на нефтяном танкере в российском порту
Фото: телеграм-канал губернатора Ленинградской области / Others
9 февраля 2025 г.

В воскресенье утром в порту Усть-Луга на северо-западе России произошел «техногенный инцидент» на нефтяном танкере Koala, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По данным Росморречфлота, взрыв произошел в машинном отделении, после чего экипаж был эвакуирован. Издание Baza сообщило о трех взрывах. Власти заверили, что разлива нефти или нефтепродуктов не произошло, а угрозы затопления судна нет. Ведется расследование, состояние танкера будет проверено.

Судно Koala, построенное в 2023 году и ходящее под флагом Антигуа и Барбуды, прибыло в Усть-Лугу в четверг, следует из данных Vesselfinder. По информации Telegram-канала Baza, на борту находилось 130 тыс. тонн мазута. В январе США ввели санкции против 180 судов, задействованных в экспорте российской нефти в обход ограничений, однако Koala в этот список не входит.

В декабре два танкера с нефтью затонули в Черном море, вызвав масштабный разлив топлива, последствия которого до сих пор ощутимы на побережьях России и Украины.

Ранее в январе украинские спецслужбы заявили об атаке беспилотников на топливный терминал в Усть-Луге, утверждая, что через него РФ экспортирует нефть и газ с помощью «теневого флота».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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