Израильские военные разрушили лагерь беженцев в Дженине на севере Западного берега и принудительно выселили более 20 тыс. человек, сообщил в воскресенье заместитель губернатора Дженина Мансур ас-Саади. По его словам, жители лагеря оставили свои дома, документы и личные вещи, а масштабы разрушений не позволяют им вернуться. Большинство вынужденных переселенцев ищут убежища в других городах Западного берега.

Ас-Саади охарактеризовал израильское наступление как «коллективное наказание», направленное против 400 тыс. жителей Дженина. Он заявил, что разрушение лагеря беженцев — это попытка стереть саму проблему палестинских беженцев. Ас-Саади призвал международные правозащитные организации зафиксировать военные преступления Израиля, подчеркнув, что под завалами разрушенных домов могут оставаться тела погибших и раненых.

Израильская военная операция в регионе продолжается с 21 января. По данным Министерства здравоохранения Палестины, в ходе штурма погибли не менее 25 человек. 27 января армия расширила наступление на Тулькарм, где были убиты еще пять палестинцев, а 2 февраля удары затронули Таммун и лагерь Фара в Тубасе.

Эскалация на Западном берегу происходит на фоне перемирия в секторе Газа, достигнутого 19 января после 15 месяцев израильской военной кампании, унесшей жизни почти 48 200 палестинцев.

С начала войны 7 октября 2023 года израильские силы и поселенцы убили не менее 906 палестинцев на оккупированном Западном берегу.