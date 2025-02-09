ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Кабмин Ливана будет беспартийным
Президент Ливана подписал указ о формировании нового правительства и заявил, что его члены не связаны с политическими партиями
Кабмин Ливана будет беспартийным
Фото: АА / Others
9 февраля 2025 г.

Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что члены нового правительства не связаны с политическими партиями и будут работать в интересах всех граждан страны. Он выразил удовлетворение формированием кабинета министров, поздравив его главу Навафа Салама и пожелав успехов в работе.

Аун подчеркнул, что отсутствие партийной принадлежности министров было ключевым условием. Он отметил, что их назначение основывалось на компетентности, опыте и профессиональной репутации, а также способности работать единым сплоченным коллективом.

Подписанный президентом в субботу указ о формировании нового правительства включает 24 министра, включая Салама.

Аун был избран президентом 9 января, что положило конец двухлетнему политическому вакууму, вызванному разногласиями между партиями. Через несколько дней после вступления в должность он пригласил Салама — судью Международного суда ООН — возглавить новый кабинет министров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us