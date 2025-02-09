Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что члены нового правительства не связаны с политическими партиями и будут работать в интересах всех граждан страны. Он выразил удовлетворение формированием кабинета министров, поздравив его главу Навафа Салама и пожелав успехов в работе.

Аун подчеркнул, что отсутствие партийной принадлежности министров было ключевым условием. Он отметил, что их назначение основывалось на компетентности, опыте и профессиональной репутации, а также способности работать единым сплоченным коллективом.

Подписанный президентом в субботу указ о формировании нового правительства включает 24 министра, включая Салама.

Аун был избран президентом 9 января, что положило конец двухлетнему политическому вакууму, вызванному разногласиями между партиями. Через несколько дней после вступления в должность он пригласил Салама — судью Международного суда ООН — возглавить новый кабинет министров.