ПОЛИТИКА
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Застрелил беременную женщину
В результате израильского рейда на Западном берегу убита женщина на восьмом месяце беременности и тяжело ранен ее муж
Застрелил беременную женщину
Фото: Минобороны Израиля / Others
9 февраля 2025 г.

Израильские силы застрелили 23-летнюю Сундус Джамаль Мохаммед Шалаби, находившуюся на восьмом месяце беременности, и тяжело ранили ее мужа в лагере беженцев Нур-Шамс возле Тулькарма, сообщил Минздрав Палестины. Ребенок не выжил. В израильской армии заявила, что инцидент расследует военная полиция.

В отдельном заявлении палестинское министерство сообщило о гибели 21-летнего палестинца в ходе того же рейда.

Израиль объявил о расширении «контртеррористической операции» в северной части Западного берега, включив в нее Нур-Шамс.

Военные действия начались 21 января в Дженине, затем распространилась на Тулькарм, лагерь Аль-Фара и Таммун. В ходе рейдов разрушены десятки зданий, убиты десятки людей, а тысячи были лишены крова.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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