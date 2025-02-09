Израильские силы застрелили 23-летнюю Сундус Джамаль Мохаммед Шалаби, находившуюся на восьмом месяце беременности, и тяжело ранили ее мужа в лагере беженцев Нур-Шамс возле Тулькарма, сообщил Минздрав Палестины. Ребенок не выжил. В израильской армии заявила, что инцидент расследует военная полиция.

В отдельном заявлении палестинское министерство сообщило о гибели 21-летнего палестинца в ходе того же рейда.

Израиль объявил о расширении «контртеррористической операции» в северной части Западного берега, включив в нее Нур-Шамс.

Военные действия начались 21 января в Дженине, затем распространилась на Тулькарм, лагерь Аль-Фара и Таммун. В ходе рейдов разрушены десятки зданий, убиты десятки людей, а тысячи были лишены крова.