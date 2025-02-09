Ливийские власти сообщили об обнаружении около 50 тел в двух массовых захоронениях в пустыне на юго-востоке страны.

Первое захоронение, содержащее 19 тел, было найдено в пятницу на ферме в городе Куфра, сообщил местный департамент безопасности. Тела были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Вторую братскую могилу с не менее 30 телами обнаружили после рейда на центр торговли людьми в Куфре, заявил Мохамед аль-Фадейль, глава местного оперативного штаба. По свидетельствам выживших, в этой могиле могут быть похоронены до 70 человек. По некоторым данным, часть мигрантов была застреляна перед захоронением.

Поиск тел продолжается, власти предполагают, что подобных могил в регионе может быть больше.

Ливия остается основным транзитным пунктом для мигрантов из Африки и Ближнего Востока, пытающихся добраться до Европы. После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году страна погрузилась в хаос, став ареной противостояния между соперничающими правительствами и вооруженными группировками.

Торговцы людьми пользуются нестабильностью, переправляя мигрантов через границы Чада, Нигера, Судана, Египта, Алжира и Туниса. По данным ООН, мигранты подвергаются пыткам, сексуальному насилию и принудительному труду, а также становятся объектами вымогательства со стороны преступных сетей.