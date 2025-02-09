Администрация Дональда Трампа планирует возложить на европейские страны обязательства по предоставлению Украине гарантий безопасности в рамках возможного урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью NBC. «Президент Трамп завершит этот конфликт, а обеспечение безопасности Украины должно полностью лечь на Европу», — подчеркнул Уолтц.

Уолтц не стал комментировать сообщения о телефонном разговоре Трампа с Владимиром Путиным, отметив, что «идут деликатные переговоры». По его словам, на следующей неделе в Европе состоятся консультации по прекращению войны с участием госсекретаря США, министра обороны, вице-президента и специального представителя.

Тема урегулирования также обсуждается с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином и лидерами Ближнего Востока. «Все готовы помочь президенту Трампу положить конец этой войне», — заявил Уолтц.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал разрешить конфликт за 24 часа, но в январе заявил, что реальное урегулирование может занять до шести месяцев. СМИ сообщали, что его специальному представителю Киту Келлоггу было поручено добиться прекращения войны за 100 дней, хотя эксперты сомневаются в реалистичности и этих сроков.

Трамп также на этой неделе намекал на возможную личную встречу с Путиным, а в интервью The New York Post от 8 февраля он утверждал, что уже говорил с президентом РФ по телефону. В Кремле не подтвердили, но и не опровергли факт разговора.