ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Нетаньяху: палестинцы в Газе из-за Египта
Биньямин Нетаньяху поддержал принудительное переселение палестинцев и обвинил Египет в блокировании их выезда из Газы
Нетаньяху: палестинцы в Газе из-за Египта
Биньямин Нетаньяху / Photo: Reuters
10 февраля 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поддерживает идею принудительного переселения палестинцев и обвинил Египет в том, что он не позволяет жителям Газы покинуть сектор.

В интервью Fox News он утверждал, что многие палестинцы якобы хотели покинуть Газу еще до 7 октября 2023 года, но не имели такой возможности.

«Все называют Газу крупнейшей открытой тюрьмой в мире. Знаете, почему? Потому что люди не могут оттуда выбраться. У них просто нет такого выбора. Египет не позволяет им выехать. Если бы у них был вариант, они бы уехали», — заявил Нетаньяху.

По его словам, покинуть сектор могут только состоятельные люди, так как «на пограничных пунктах берут взятки».

Израильский премьер также заявил, что поддерживает временный вывод палестинцев, считая это необходимым для «уничтожения ХАМАС и восстановления» Газы.

МИД Египта резко отверг заявления Нетаньяху, назвав их «полностью лживыми» и «недопустимой дезинформацией». Каир обвинил Израиль в попытке скрыть преступления против палестинцев и напомнил, что с первых дней атак прилагает усилия для доставки гуманитарной помощи в Газу.

Египет также вновь подчеркнул, что категорически отвергает любые планы насильственного переселения палестинцев в Египет, Иорданию или Саудовскую Аравию.

В заявлении подчеркивается, что палестинцы продолжают бороться за свои законные права и не собираются покидать родные земли. Каир подтвердил поддержку создания независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us