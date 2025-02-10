Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поддерживает идею принудительного переселения палестинцев и обвинил Египет в том, что он не позволяет жителям Газы покинуть сектор.

В интервью Fox News он утверждал, что многие палестинцы якобы хотели покинуть Газу еще до 7 октября 2023 года, но не имели такой возможности.

«Все называют Газу крупнейшей открытой тюрьмой в мире. Знаете, почему? Потому что люди не могут оттуда выбраться. У них просто нет такого выбора. Египет не позволяет им выехать. Если бы у них был вариант, они бы уехали», — заявил Нетаньяху.

По его словам, покинуть сектор могут только состоятельные люди, так как «на пограничных пунктах берут взятки».

Израильский премьер также заявил, что поддерживает временный вывод палестинцев, считая это необходимым для «уничтожения ХАМАС и восстановления» Газы.

МИД Египта резко отверг заявления Нетаньяху, назвав их «полностью лживыми» и «недопустимой дезинформацией». Каир обвинил Израиль в попытке скрыть преступления против палестинцев и напомнил, что с первых дней атак прилагает усилия для доставки гуманитарной помощи в Газу.

Египет также вновь подчеркнул, что категорически отвергает любые планы насильственного переселения палестинцев в Египет, Иорданию или Саудовскую Аравию.

В заявлении подчеркивается, что палестинцы продолжают бороться за свои законные права и не собираются покидать родные земли. Каир подтвердил поддержку создания независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.