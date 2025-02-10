Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада должна стать 51-м штатом страны, поскольку США ежегодно теряют 200 млрд долларов на торговле с ней.

«Я считаю, что было бы гораздо лучше, если бы Канада стала нашим 51-м штатом, потому что мы теряем на ней 200 млрд долларов в год. И я не позволю, чтобы это продолжалось. Почему мы фактически субсидируем Канаду на такие деньги?», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Он также выразил недовольство действиями Канады и Мексики в сфере таможенных пошлин.

«Нет, этого недостаточно. Нужно что-то менять. Это не может продолжаться, и я это изменю», — заявил он.

Канада и Мексика уж объявили ответные санкции против США в ответ на введенные Трампом торговые пошлины. Ответные тарифы бьют по ключевым республиканским штатам, угрожая подорвать их экономику и привести к масштабному росту цен.

Трамп ранее неоднократно называл Канаду 51-м штатом США.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отмечал, что «нет ни единого шанса», что Канада станет частью Соединенных Штатов. В свою очередь, советник Трампа Илон Маск назвал Трюдо «девочкой» и «бывшим губернатором Канады».

Канада уже сталкивалась с торговыми спорами с США. В 2018 году она вводила пошлины на виски из Кентукки, что стало частью конфликта, разрешенного пересмотром регионального торгового соглашения о свободной торговле.