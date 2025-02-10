Бывший министр национальной безопасности Израиля, лидер ультраправой партии «Еврейская сила» Итамар Бен-Гвир обрушился с критикой на премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Израиль стал посмешищем на Ближнем Востоке, и я не уверен, понимаем ли мы это сейчас», — заявил он в интервью радио «Коль Барама».

Политик напомнил, что подал в отставку после решения правительства о перемирии с ХАМАС и обмене пленными.

«К сожалению, я был единственным в правительстве, кто выступал против направления гуманитарной помощи в Газу. Я мог бы изменить эту ситуацию на 180 градусов», — заявил Бен-Гвир.

Он также упрекнул Нетаньяху в уступках перед Вашингтоном.

«Нельзя действовать под постоянным давлением. Я знаю, что противостоять президенту США нелегко, но я ожидаю, что премьер-министр будет говорить правду, а не рассказывать сказки», — отметил он.

Бен-Гвир убежден, что Израиль не должен разрешать поставки топлива и гуманитарной помощи в Газу, поскольку «эта помощь попадет в руки ХАМАС».

Он также заявил, что необходимо немедленно запустить программу «поощрения добровольной эмиграции» палестинцев.

«Сегодня мы должны запустить инициативу по поощрению добровольной эмиграции. Президент Трамп говорит, что время есть, но для государства Израиль времени нет», — подчеркнул политик.

Лидер «Еврейской силы» предложил создать Министерство добровольного перемещения, которое займется выселением палестинцев из Газы.

Ранее Дональд Трамп на пресс-конференции с Биньямином Нетаньяху заявил, что США «возьмут Газу под контроль». Он назвал сектор «зоной полного разрушения» и предложил переселить палестинцев в соседние страны, такие как Египет и Иордания. По его словам, у палестинцев «нет иного выбора, кроме как покинуть Газу», а сам регион можно превратить в «Ривьеру Ближнего Востока».