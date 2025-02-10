В ночь на 10 февраля российские силы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников, атаковавших южные и западные регионы России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Краснодаре сбитый дрон упал на жилой дом в районе Сенного рынка, сообщил мэр города Евгений Наумов. Обломки повредили технические помещения на крыше, но квартиры не пострадали, жертв нет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что поврежден жилой комплекс «Центральный», высотой от 18 до 25 этажей. «Обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже», — заявил он.

В соцсетях появились кадры поврежденного здания и обломков дрона на улице.

Украинские беспилотники также атаковали Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, удары пришлись на Миллеровский район. ПВО сбила дроны, разрушений нет.

Кроме того, атаки фиксировались в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз заявил, что там сбиты три беспилотника, жертв и повреждений нет.

В Минобороны уточнили, что семь дронов уничтожены в Краснодарском крае, три — в Брянской области, два — в Ростовской, по одному — в Белгородской и Курской областях. Еще один сбит над аннексированным Крымом.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.