В Косово завершился подсчет 73% голосов на парламентских выборах 9 февраля. По предварительным данным, правящая партия «Самоопределение» (Vetevendosje) во главе с премьер-министром Альбином Курти лидирует с 41,99% голосов.

Курти уже объявил о победе.

«Победил народ, победило «Самоопределение». Мы сформируем новое правительство», — заявил он в штабе партии. Позже он принял участие в праздновании результатов в центре Приштины.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), второе место занимает Демократическая партия Косово (PDK) с 22,68%, третье — Демократическая лига Косово (LDK) с 17,90%, четвертое — «Альянс за будущее Косово» (AAK) с 7,56%. Однако даже с таким результатом партия Курти не получает абсолютного большинства для формирования правительства без коалиции.

Косовские турки, которые имеют два гарантированных мандата в парламенте, поддержали Турецкую демократическую партию Косово (KDTP), которая набрала 2616 голосов. Партию инновационного турецкого движения (YTHP) поддержали 1550 избирателей, а Партию турецкой справедливости Косово (KATP) — 122 человека.

Глава ЦИК Крешник Радоничи сообщил, что из-за технических проблем данные на сайт вносятся вручную. Явка составила 40,59%, но этот показатель не учитывает голоса из диаспоры.

По данным полиции, выборы прошли без серьезных инцидентов. В голосовании участвовало 1,97 млн избирателей. За 120 мест в парламенте боролись представители 28 партий и движений.

За ходом выборов следили более 18 тыс. наблюдателей, включая 100 представителей Миссии ЕС.