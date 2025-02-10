ПОЛИТИКА
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Израиль нацелен на аннексию?
Палестина осудила решение Израиля переименовать Западный берег в «Иудею и Самарию», назвав это шагом к аннексии и требуя международного вмешательства
Израиль нацелен на аннексию?
Западный берег / Фото: Reuters
10 февраля 2025 г.

Министерство иностранных дел Палестины осудило решение Израиля официально заменить термин «оккупированный Западный берег» на «Иудея и Самария». Ведомство заявило, что это «опасная эскалация», направленная на аннексию региона и узаконивание оккупации.

«Израиль стремится аннексировать Западный берег, намереваясь назвать его «Иудеей и Самарией». Этот законопроект и другие оккупационные действия не дают Израилю никаких прав на палестинские территории; они недействительны, незаконны и являются явным нарушением международного права и резолюций ООН», — говорится в заявлении МИД Палестины.

Министерство охарактеризовало законопроект как «опасную эскалацию односторонних и незаконных действий Израиля» и попытку окончательно навязать израильские законы Западному берегу.

По мнению палестинской стороны, этот шаг разрушает возможность создания независимого палестинского государства и мирного урегулирования конфликта.

МИД Палестины призвал к срочному международному вмешательству, чтобы остановить «изменение политической, правовой и географической реальности Государства Палестина».

По данным израильской государственной телерадиокомпании KAN, законопроект планируют вынести на пленарное заседание парламента 12 февраля.

Израильские левые активисты и палестинские политики считают, что правительство Биньямина Нетаньяху намеренно навязывает израильские законы в оккупированном регионе и продвигает аннексию.

В последние месяцы ряд израильских министров, включая самого Нетаньяху, открыто заявляли о своем намерении присоединить Западный берег Иордана к Израилю.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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