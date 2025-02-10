Выборы в Косово: побеждает партия премьер-министра

В Косово на парламентских выборах побеждает правящая партия Альбина Курти «Самоопределение». После подсчета 73% голосов она набрала около 42% голосов. Действующий премьер уже объявил о победе. Партия Курти пришла к власти в 2021 году. Премьер начал укреплять контроль Приштины над северной частью страны, где большинство населения составляют этнические сербы, что и принесло ему популярность, однако и вызвало определенное недовольство в ЕС и США.