ПОЛИТИКА
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Выборы в Косово: побеждает партия премьер-министра
В Косово на парламентских выборах побеждает правящая партия Альбина Курти «Самоопределение». После подсчета 73% голосов она набрала около 42% голосов. Действующий премьер уже объявил о победе. Партия Курти пришла к власти в 2021 году. Премьер начал укреплять контроль Приштины над северной частью страны, где большинство населения составляют этнические сербы, что и принесло ему популярность, однако и вызвало определенное недовольство в ЕС и США.
Выборы в Косово: побеждает партия премьер-министра / Others
10 февраля 2025 г.
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