Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в столице Малайзии Куала-Лумпуре перед студентами и государственными служащими, затронув широкий спектр глобальных, региональных и двусторонних вопросов. Он выразил благодарность премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму за гостеприимство и напомнил о долгой истории взаимоотношений между турецким и малайским народами.

Эрдоган отметил, что в 2023 году Турция и Малайзия отметили 60-летие дипломатических отношений и выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество продолжит укрепляться. Он подчеркнул, что Турция рассматривает Малайзию как стратегического партнера и важную силу в регионе.

Касаясь мировых проблем, президент Турции заявил, что глобальная система, сложившаяся после Второй мировой войны, устарела и не отвечает современным реалиям.

«Нам нужна система, основанная на справедливости, доверии и уважении к различиям — это не выбор, а необходимость», — подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган напомнил, что 55% населения планеты получает лишь 1,3% мирового дохода, а богатства, поступающие из развивающихся стран, десятилетиями обеспечивают экономическую мощь Запада. Он задал риторические вопросы о том, можно ли считать справедливой систему, в которой ребенок, родившийся в Северной Америке, имеет в 70 раз больше возможностей, чем ребенок, родившийся в Африке.

Президент Турции подчеркнул, что система, защищающая сильных и угнетающая слабых, не может быть устойчивой, и призвал к созданию нового мирового порядка, основанного на справедливости и инклюзивности.

«Для решения проблем в экономике, дипломатии, торговле и безопасности нам нужен новый подход и новый мировой порядок», – заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент уделил особое внимание отношениям Турции с исламским миром. Эрдоган заявил, что мусульманские страны, представляющие четверть населения планеты, не имеют адекватного представительства в глобальных институтах, что подрывает их влияние. По его словам, исламскому миру необходимо объединить усилия для создания более справедливой и безопасной международной системы.

«Организация, в которой не представлено более 2 млрд мусульман, не может быть ни справедливой, ни обеспечивать справедливость», — отметил президент.

Турецкий лидер подчеркнул, что Турция активно развивает сотрудничество с Азией в рамках инициативы «Возвращение в Азию», запущенной в 2019 году. В этом контексте он особо отметил отношения с Малайзией, напомнив, что они были повышены до уровня стратегического партнерства в 2014 году, а в 2022 году – до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

Эрдоган сообщил, что Турция и Малайзия углубляют сотрудничество в сфере технологий и промышленности. Он отметил успехи авиастроительной компании TUSAŞ в Малайзии, где уже трудятся более 100 малайзийских инженеров. Также было объявлено о строительстве второго пакета сторожевых кораблей и расширении сотрудничества в сфере дронов ANKA. По его словам, двусторонняя торговля уже превысила 5 млрд долларов, и поставлена цель довести этот показатель до 10 млрд.

Эрдоган подчеркнул, что Турция и Малайзия должны усилить сотрудничество в высокотехнологичных сферах, таких как полупроводники, авиация, автомобилестроение и тренажерные системы.

Президент Турции отметил, что его страна высоко ценит усилия Малайзии в дипломатии, экономике и финансовом секторе и выразил поддержку предстоящему председательству Малайзии в АСЕАН в 2025 году.

Значительная часть речи Эрдогана была посвящена ситуации в Газе и преступлениям Израиля. Он резко осудил действия Тель-Авива, заявив, что с первого дня Турция предпринимала активные дипломатические усилия, чтобы остановить агрессию.

Эрдоган напомнил, что Турция направила в Газу более 100 тыс. тонн гуманитарной помощи, а также полностью прекратила торговлю с Израилем. Он подчеркнул, что Анкара продолжит оказывать давление на Израиль и добиваться привлечения его к ответственности за военные преступления.

По словам президента, за 471 день войны в Газе Израиль убил более 61 тыс. мирных жителей, разрушил школы, больницы, мечети, университеты и оставил сектор в руинах.

«Разрушения в Газе оцениваются в 100 млрд долларов. Виновником этой катастрофы является Израиль и правительство Нетаньяху», — подчеркнул турецкий лидер.

Президент Турции сравнил ситуацию с разрушительным землетрясением в Турции в 2023 году, отметив, что, несмотря на колоссальные потери, страна смогла оперативно приступить к восстановлению. По его словам, мусульманские страны могут сделать то же самое в Газе, но для этого необходимо обязать Израиль выплатить компенсацию за разрушения.

Турецкий лидер предупредил, что международное сообщество не должно позволить Израилю избежать ответственности.

«Никто не может навязать палестинскому народу вторую Накбу — и, с дозволения Аллаха, не сможет никогда», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.