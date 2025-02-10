Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война с Россией может завершиться в 2025 году, если Запад усилит санкции и предоставит Украине гарантии безопасности. По его словам, для этого есть все возможности, но необходимо усилить давление на Москву.

Зеленский утверждает, что западные санкции ослабили российскую экономику, но их эффективность ограничена. Москва выстроила военную экономику и сумела обойти многие ограничения, особенно в сфере морских перевозок, отметил украинский лидер.

По его мнению, необходимо распространить санкции на сотни судов, их капитанов и всех, кто связан с теневым флотом, используемым для обхода ограничений.

Политик также отметил: важно, чтобы НАТО предоставило Украине гарантии безопасности. Это позволит укрепить доверие в обществе и вернуть миллионы украинцев, вынужденных покинуть страну, считает Зеленский.

Для прекращения войны необходима не только дипломатическая работа, но и поддержка армии, экономическое восстановление и четкие обязательства со стороны союзников, подчеркнул президент.

Зеленский также заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным, если это поможет спасти жизни украинцев. Однако он считает предложенные Россией условия ультиматумом. В июне прошлого года Путин потребовал от Киева вывести украинские войска из четырех оккупированных территорий и аннексированного Крыма, признать их частью России, закрепить внеблоковый статус Украины и добиться отмены западных санкций против Москвы.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении быстро урегулировать конфликт. Зеленский полагает, что у Трампа достаточно решимости для этого, но ему необходимо действовать совместно с Европой. В то же время Трамп пригрозил Москве новыми санкциями в случае отказа от переговоров.

Но пока США давят по этому вопросу не на Россию, а на Украину: советники Трампа не раз отмечали, что Украине придется смириться с утратой части территорий ради перемирия.