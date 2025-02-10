Дональд Трамп заявил, что следующим шагом в масштабном сокращении госрасходов станет урезание военного бюджета США. Минобороны США с годовым бюджетом около $800 млрд считается самым богатым в американской бюрократической машине.

По словам Трампа, «сотни миллиардов долларов», выделенных Пентагону, идут на мошеннические схемы. Президент обвинил военных в неэффективном расходовании бюджета и разворовывании средств налогоплательщиков.

Отнимать деньги у Пентагона будет Илон Маск, который за последние недели сократил более 60 тыс. чиновников. Трамп назвал Маска «замечательным», а его действия — «огромной поддержкой» в поиске излишних затрат.

Однако участие Маска вызывает вопросы о конфликте интересов, поскольку его компании SpaceX и Starlink имеют контракты с Пентагоном. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заверил, что «все необходимые барьеры» будут соблюдены, но подробностей не уточнил.

Демократы раскритиковали инициативу Трампа. Сенатор Крис Мерфи назвал происходящее «самым серьезным конституционным кризисом со времен Уотергейта». По словам политика, Трамп хочет сам решать, куда направлять деньги, чтобы «вознаграждать друзей и наказывать врагов», что «разрушает демократию».

Тем временем администрация Трампа уже остановила работу ряда федеральных агентств — ЦРУ, ФБР, Минэнерго и т.д. Агентство USAID и вовсе решили ликвидировать.

Следующим должен был стать Минфин и Казначейство, однако суд в Нью-Йорке временно заблокировал доступ команды Маска к данным платежей Минфина. Судьи сочли это угрозой личной безопасности граждан.

Также Трамп пообещал ликвидировать Министерство образования. При этом образовательная система США переживает серьезный кризис из-за нехватки кадров и недостаточного финансирования. Новые меры Трампа грозят затронуть все государственные школы и университеты, что может быть выгодно только богатым жителям США, имеющим доступ к частным школам.

Республиканцы поддерживают инициативы президента. Но даже они отмечают, что Маску «следовало бы действовать более профессионально».