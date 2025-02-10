Израильская делегация прибыла в Катар на новые переговоры о перемирии в Газе, сообщил 9 февраля пресс-секретарь премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Одновременно израильская армия покинула важный контрольно-пропускной пункт в коридоре Нецарим — разделяет север и юг Газы — в рамках достигнутых договоренностей.

Новые переговоры между Израилем и ХАМАС начнутся уже на этой неделе. Однако источник Reuters в канцелярии Нетаньяху подчеркнул: израильская делегация пока будет обсуждать только технические вопросы, а более крупные темы, включая управление Газой после войны, остаются открытыми.

На прошлой неделе Дональд Трамп предложил передать Газу под контроль США, переселить палестинцев и превратить территорию в «средиземноморскую Ривьеру». Позже американские чиновники заявили, что палестинцы смогут вернуться в Газу после разминирования и восстановления.

Тем не менее этот план вызвал критику, а некоторые эксперты назвали его «этнической чисткой». Израильские власти, напротив, поддержали идею — этот план совпадает с призывами ультраправых радикалов изгнать палестинцев из Газы.

Нетаньяху намерен обсудить предложение Трампа на заседании кабинета министров 11 февраля, а также рассмотреть второй этап перемирия. Первая его фаза началась 19 января и рассчитана на шесть недель. По условиям соглашения, ХАМАС освободит 33 израильских заложников в обмен на 2000 палестинских пленных из израильских тюрем.

Второй этап (если на него согласится Израиль) должен начаться в марте. Однако теперь, на фоне заявлений Трампа о массовой депортации палестинцев, перемирие может быть сорвано.

В минувшие выходные Израиль завершил вывод войск из коридора Нецарим, разделявшего Газу на две части. После этого сотни палестинцев начали возвращаться в свои дома на севере. Однако большая часть территории превращена в руины, и многие вынуждены жить в палатках.