Палестинское движение ХАМАС осудило заявление президента США Дональда Трампа о его «решимости приобрести и контролировать» сектор Газа. Об этом заявил член Политбюро движения Иззат ар-Ришк.

«Мы категорически осуждаем абсурдные заявления Трампа о покупке Газы. Эти слова отражают глубокое невежество в отношении Палестины и региона в целом», — говорится в заявлении.

Ар-Ришк подчеркнул, что блокированный сектор не является недвижимостью, которую можно купить или продать, и напомнил, что Газа — неотъемлемая часть Палестины.

«Рассматривать палестинский вопрос с позиции агента по недвижимости — это путь к провалу», — добавил представитель ХАМАС.

Движение выразило уверенность, что палестинский народ сорвет любые попытки насильственного переселения.

«Газа принадлежит ее народу, и палестинцы не оставят свою землю. Они не согласятся ни на какие переселения, кроме возвращения в города и деревни, оккупированные в 1948 году», — заявили в ХАМАС.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США возьмут под контроль Газу и восстановят ее при поддержке богатых стран Ближнего Востока. Он также подчеркнул свою решимость «приобрести Газу и управлять ею».

Ранее Трамп заявлял, что после окончания боевых действий Израиль мог бы передать сектор Газа под контроль США, а палестинцев переселить в «новые и современные дома» в других странах региона.

План президента США вызвал бурное возмущение по всему миру. Лидеры Египта и Иордании, куда Трамп предложил переселить палестинцев, отвергли идею. Турция, Китай и Россия также резко осудили предложение. Жители Газы выразили негодование и недоумение. Эксперты назвали инициативу нарушением международного права.