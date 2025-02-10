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Трамп: «Я полон решимости купить Газу»
Дональд Трамп заявил, что США должны взять под контроль Газу, управлять сектором и привлекать богатые страны Ближнего Востока для его восстановления
Трамп: «Я полон решимости купить Газу»
Дональд Трамп / Photo: Reuters
10 февраля 2025 г.

США намерены взять под контроль сектор Газа и совместно с богатыми странами Ближнего Востока заняться его восстановлением. Об этом заявил президент Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One.

По словам Трампа, Вашингтон планирует управлять Газой и развивать регион.

«Представьте это как крупный объект недвижимости, которым будет владеть США, и мы будем развивать его постепенно», — сказал он.

Президент также заявил, что возвращение жителей в Газу было бы ошибкой.

«Я полон решимости купить Газу и владеть ею», — добавил он.

На вопрос о возможном приеме палестинских переселенцев в США Трамп ответил, что готов рассматривать каждый случай отдельно, но считает, что им будет «приятнее остаться в безопасном районе».

Президент выразил надежду, что Египет, Иордания и Саудовская Аравия помогут в этом процессе.

«У них огромные деньги. Они потратят немного, чтобы обеспечить людям комфорт и безопасность», — заявил Трамп.

Палестинское движение ХАМАС осудило заявление Трампа.

«Мы категорически осуждаем абсурдные заявления Трампа о покупке Газы. Эти слова отражают глубокое невежество в отношении Палестины и региона в целом», — говорится в заявлении члена Политбюро движения Иззата ар-Ришка.

Ар-Ришк подчеркнул, что блокированный сектор не является недвижимостью, которую можно купить или продать, и напомнил, что Газа — неотъемлемая часть Палестины.

«Рассматривать палестинский вопрос с позиции агента по недвижимости — это путь к провалу», — добавил представитель ХАМАС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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