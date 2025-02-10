Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Турция значительно усилила свое влияние на мировой арене и превратилась в геополитическую силу.

Об этом он сказал на церемонии вручения почетной докторской степени президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Награду вручил султан Перака Назрин Шах в Международном конгресс-центре Путраджа в Куала-Лумпуре.

«Турция — страна, которая значительно повысила свое национальное самосознание, авторитет и стала геополитической силой», — заявил Анвар Ибрагим.

Премьер отметил, что благодаря усилиям Реджепа Тайипа Эрдогана Турция сегодня сильна как никогда прежде.

Турецкий лидер подчеркнул, что Турция активно развивает сотрудничество с Азией в рамках инициативы «Возвращение в Азию», запущенной в 2019 году. В этом контексте он особо отметил отношения с Малайзией, напомнив, что они были повышены до уровня стратегического партнерства в 2014 году, а в 2022 году — до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

Президент Эрдоган сообщил, что Турция и Малайзия углубляют сотрудничество в сфере технологий и промышленности. Он отметил успехи авиастроительной компании TUSAŞ в Малайзии, где уже трудятся более 100 малайзийских инженеров. Также было объявлено о строительстве второго пакета сторожевых кораблей и расширении сотрудничества в сфере дронов ANKA. По его словам, двусторонняя торговля уже превысила 5 млрд долларов и поставлена цель довести этот показатель до 10 млрд.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция и Малайзия должны усилить сотрудничество в высокотехнологичных сферах, таких как полупроводники, авиация, автомобилестроение и тренажерные системы.

Президент Турции отметил, что его страна высоко ценит усилия Малайзии в дипломатии, экономике и финансовом секторе и выразил поддержку предстоящему председательству Малайзии в АСЕАН в 2025 году.