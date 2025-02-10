ПОЛИТИКА
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Трамп подписал прокламацию о Заливе Америки
Дональд Трамп подписал прокламацию, согласно которой 9 февраля официально объявлено «Днем Американского залива». Подписание состоялось во время полета президента США на Супербоул LIX НФЛ в Новом Орлеане. Ранее, 21 января, Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский залив. Согласно документу, Министерству внутренних дел США поручено в течение 30 дней завершить все формальности.
Трамп подписал прокламацию о Заливе Америки / Others
10 февраля 2025 г.
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