Трамп подписал прокламацию о Заливе Америки

Дональд Трамп подписал прокламацию, согласно которой 9 февраля официально объявлено «Днем Американского залива». Подписание состоялось во время полета президента США на Супербоул LIX НФЛ в Новом Орлеане. Ранее, 21 января, Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский залив. Согласно документу, Министерству внутренних дел США поручено в течение 30 дней завершить все формальности.