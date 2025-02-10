ПОЛИТИКА
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Массовые протесты в Бангладеш
В Бангладеш продолжаются массовые протесты после заявления бывшего премьера Шейх Хасины
Массовые протесты в Бангладеш
Массовые протесты в Бангладеш / Фото: Reuters
10 февраля 2025 г.

В Бангладеш вспыхнула новая волна протестов после того, как Шейх Хасина Ваджид, бывший премьер-министр, находясь в изгнании, призвала сторонников выступить против временного правительства.

В ответ на это противники Хасины вышли на улицы, устроили демонстрации и снесли бульдозером ее дом в Кхулне — историческое здание, связанное с провозглашением независимости Бангладеш.

По данным полиции, 1308 человек были задержаны, большинство – в Дакке. В городе Газипур арестовали 83 человека, среди них сторонники партии «Авами Лиг», которую возглавляла Хасина. Полиция назвала зачистку операцией «Охота на дьявола».

Волнения в Бангладеш длятся с 2023 года. Их спровоцировало недовольство системой квот, по которой 30% государственных должностей резервировались за семьями ветеранов войны 1971 года. Студенты выступили против, заявив, что эта система дискриминирует других граждан и выгодна сторонникам Хасины.

Протесты привели к столкновениям с силовиками, погибли сотни людей, тысячи были задержаны. Верховный суд пошел на уступки и снизил квоты, но это не остановило кризис.

На фоне беспорядков Шейх Хасина подала в отставку и бежала из страны. 8 августа 2024 года главой временного правительства стал лауреат Нобелевской премии Мухаммад Юнус.

Спустя неделю, 15 августа, власти начали расследование против 10 высокопоставленных чиновников, включая Хасину. Ее обвинили в геноциде и преступлениях против человечности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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