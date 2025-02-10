Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает подробностей плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа, поскольку пока возникает много вопросов.

«Здесь стоит дождаться каких-то деталей, если речь идет о последовательном плане действий. Там почти 1,2 млн палестинцев, которые там живут, вот это главный вопрос. Это те люди, которым соответствующими резолюциями Совета безопасности [ООН] было обещано государственное решение ближневосточной проблемы и т. д. и т. п. Таких вопросов очень много. Деталей пока мы не знаем, здесь нужно набраться терпения», — цитируют Пескова российские государственные СМИ.

Ранее Трамп заявил, что США намерены взять под контроль Газу и совместно с богатыми странами Ближнего Востока заняться ее восстановлением. Он сравнил этот процесс с развитием крупного объекта недвижимости.

«Представьте это как крупный объект недвижимости, которым будет владеть США, и мы будем развивать его постепенно», — сказал он.

Президент также заявил, что возвращение жителей в Газу было бы ошибкой.

«Я полон решимости купить Газу и владеть ею», — добавил он.

Палестинское движение ХАМАС осудило заявление Трампа.

«Мы категорически осуждаем абсурдные заявления Трампа о покупке Газы. Эти слова отражают глубокое невежество в отношении Палестины и региона в целом», — говорится в заявлении члена Политбюро движения Иззата ар-Ришка.