Немцы решили наказать Илона Маска за его политические высказывания и массово отказываются от автомобилей Tesla. Продажи компании в Германии падают самыми быстрыми темпами в истории, а покупатели массово переходят на местные бренды, отмечает Euronews.

Причиной бойкота стали заявления Маска в поддержку ультраправых в Германии. В ноябре 2023 года он написал в соцсетях, что мигранты якобы «заменяют население» Европы. Это вызвало волну негодования, особенно на фоне роста популярности Альтернативы для Германии (АдГ) — партии, известной своими антимигрантскими взглядами.

Реакция последовала незамедлительно. В январе 2025 года продажи Tesla в Германии рухнули на 77% по сравнению с январем 2024 года. Немецкие покупатели массово отказываются от электрокаров американского бренда, выбирая Volkswagen, BMW и Mercedes.

Удар по компании чувствуется и на производстве. Завод Tesla в Грюнхайде, под Берлином, столкнулся с протестами рабочих. Сотрудники жалуются на низкие зарплаты и тяжелые условия труда. Маск в ответ назвал профсоюзы «раковой опухолью», что лишь усилило недовольство.

Кроме того, власти Германии могут пересмотреть поддержку Tesla. Ранее компания получала льготы за развитие «зеленых» технологий, но теперь ее могут лишить субсидий. Политики указывают на сомнительную экологичность производства и обвиняют Маска в дестабилизации немецкого общества.

Эксперты предупреждают: если ситуация не изменится, Tesla рискует потерять немецкий рынок. А это серьезный удар по бизнесу Маска, ведь Европа — один из ключевых регионов для компании. Германия была одним из крупнейших рынков сбыта для Tesla. Кроме того, его заявления не пришлись по душе покупателям и из других стран Европы, в частности, из Норвегии и Швеции, которые из солидарности с немцами отказываются от Tesla.

Канцлер Германии Олаф Шольц в конце февраля жестко раскритиковал Илона Маска за поддержку ультраправых сил в Европе. В интервью CNN он заявил, что миллиардер «вмешивается в политику по всей Европе в пользу правых партий, и это действительно отвратительно».