Президент США Дональд Трамп объявил о назначении Илона Маска руководителем масштабного аудита Пентагона. По его словам, проверка начнется в ближайшие дни.

«Мы найдем миллиарды, сотни миллиардов долларов мошенничества и злоупотреблений», — заявил Трамп в интервью Fox News во время Супербоула.

Годовой бюджет Пентагона приближается к триллиону долларов. В декабре был утвержден оборонный бюджет в размере 895 млрд долларов на текущий финансовый год.

Маск, получивший статус специального правительственного служащего, возглавит инициативу по сокращению федерального штата США. В рамках этой работы его команда запросила доступ к конфиденциальной информации в компьютерных системах различных правительственных ведомств.

Советник по национальной безопасности Майкл Уолтц отметил, что особое внимание будет уделено процессам кораблестроения. «Там все стоит слишком дорого, занимает слишком много времени и дает слишком мало солдатам... Нам действительно нужны бизнес-лидеры, чтобы провести полную реформу процесса закупок Пентагона», — подчеркнул он.

Критики инициативы утверждают, что действия могут быть незаконными и рискуют раскрыть секретную информацию. Также вызывает опасения конфликт интересов, поскольку компании Маска имеют крупные контракты с Пентагоном.