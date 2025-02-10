Халил аль-Хайя: проекты Запада, Америки и Трампа обречены

Глава ХАМАС в секторе Газа Халил аль-Хайя заявил, что планы Запада, США и американского президента в отношении палестинского эксклава «обречены». Ранее, в воскресенье, Дональд Трамп заявил о своей приверженности «покупке и владению» сектором Газа. При этом он допустил возможность восстановления отдельных территорий региона при участии ближневосточных государств.