Введение американских тарифов против Европы приведет к росту инфляции для граждан США. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в воскресном интервью телеканалу CNN, пообещав противостоять финансовым угрозам со стороны президента США Дональда Трампа.

«Является ли Европейский Союз вашей главной проблемой? Нет, я так не думаю. Ваша главная проблема - это Китай, поэтому вам следует сосредоточиться на главной проблеме», — заявил французский лидер на английском языке.

В ответ на вопрос о готовности противостоять Трампу в вопросе тарифов Макрон ответил: «Я уже делал это и сделаю снова». При этом он подчеркнул, что ЕС должен в первую очередь «действовать для себя».

На фоне торговых разногласий Макрон объявил о запуске программы развития искусственного интеллекта стоимостью 109 млрд евро. «Мы должны участвовать в этой гонке. Мы хотим быть ее частью, мы хотим внедрять инновации. В противном случае мы будем зависеть от других», — подчеркнул президент Франции.

Значительная часть финансирования будет привлечена от иностранных инвесторов. ОАЭ вложат более 30 млрд евро в строительство дата-центра во Франции, а канадская инвестиционная компания Brookfield обязалась инвестировать 20 млрд евро.

Макрон представил французский план как ответ на американскую инициативу Stargate стоимостью 500 млрд евро, анонсированную Трампом в прошлом месяце. По словам французского президента, с учетом инвестиций на душу населения амбициозность обоих проектов сопоставима.