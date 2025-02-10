Президент США запретил палестинским беженцам возвращаться в сектор Газа после эвакуации. Такое заявление Дональд Трамп сделал в интервью Fox News в понедельник.

«Мы построим безопасные поселения немного дальше от того места, где они находятся, где вся эта опасность. А тем временем я бы владел этим. Думайте об этом как о проекте недвижимости на будущее, это будет прекрасный участок земли», — заявил Трамп.

На прямой вопрос журналиста о праве палестинцев на возвращение Трамп ответил отрицательно, объяснив это тем, что «у них будет жилье намного лучше».

«Я говорю о строительстве постоянного места для них, потому что если они вернутся сейчас, пройдут годы, прежде чем... там невозможно жить. Пройдут годы, прежде чем это станет возможным. Я говорю о том, чтобы начать строительство, и думаю, что смогу заключить сделку с Иорданией, думаю, что смогу заключить сделку с Египтом, ведь мы даем им миллиарды и миллиарды долларов в год», — добавил он.

План Трампа перекликается с предложением его зятя Джареда Кушнера, который в марте 2024 года назвал территорию Газы «очень ценной» прибрежной собственностью.

Предложение было встречено резкой критикой на международной арене. Египет и Иордания, как и палестинцы, публично отвергли этот план.

На фоне продолжающегося перемирия сектор Газа остается в руинах: половина жилого фонда повреждена или разрушена, около 2 млн человек перемещены, наблюдается острая нехватка санитарных условий, медикаментов, продовольствия и чистой воды. Число погибших превысило 47 000 человек.