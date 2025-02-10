Палестинское движение ХАМАС приостановило запланированное на субботу освобождение израильских пленных. Об этом сообщил представитель военного крыла движения Абу Убейда.

«В течение последних трех недель руководство сопротивления отслеживало нарушения и несоблюдение противником условий перемирия. От задержки возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа и обстрела их артиллерией и огнестрельным оружием. В различных районах Газы и в связи с неспособностью доставить гуманитарную помощь во всех ее формах, как было согласовано, в то время как сопротивление выполнило все свои обязательства», — заявил Убейда.

Напомним, последний обмен пленными состоялся 8 февраля. Тогда ХАМАС передал Красному Кресту троих израильтян - Эли Шараби, Ора Леви и Охада Бен Ами. В ответ Израиль освободил 183 палестинских заключенных, среди которых 18 пожизненно осужденных, 54 заключенных строгого режима и 111 задержанных в секторе Газа после 7 октября 2023 года.

Перемирие в секторе Газа действует с 19 января, когда было приостановлено вторжение Израиля в эксклав. За время конфликта погибло около 48 200 человек, а территория эксклава оказалась в руинах.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе. Кроме того, Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН.