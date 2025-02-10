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ХАМАС заморозил обмен пленными с Израилем
Движение отказалось освобождать израильских заключенных из-за срыва поставок гуманитарной помощи и обстрелов мирных жителей на севере Газы
ХАМАС заморозил обмен пленными с Израилем
Бойцы ХАМАС в ходе обмена заключенными / Фото: Reuters / Others
10 февраля 2025 г.

Палестинское движение ХАМАС приостановило запланированное на субботу освобождение израильских пленных. Об этом сообщил представитель военного крыла движения Абу Убейда.

«В течение последних трех недель руководство сопротивления отслеживало нарушения и несоблюдение противником условий перемирия. От задержки возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа и обстрела их артиллерией и огнестрельным оружием. В различных районах Газы и в связи с неспособностью доставить гуманитарную помощь во всех ее формах, как было согласовано, в то время как сопротивление выполнило все свои обязательства», — заявил Убейда.

Напомним, последний обмен пленными состоялся 8 февраля. Тогда ХАМАС передал Красному Кресту троих израильтян - Эли Шараби, Ора Леви и Охада Бен Ами. В ответ Израиль освободил 183 палестинских заключенных, среди которых 18 пожизненно осужденных, 54 заключенных строгого режима и 111 задержанных в секторе Газа после 7 октября 2023 года.

Перемирие в секторе Газа действует с 19 января, когда было приостановлено вторжение Израиля в эксклав. За время конфликта погибло около 48 200 человек, а территория эксклава оказалась в руинах.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе. Кроме того, Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН.

ИСТОЧНИК:Reuters
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