Российско-американские отношения балансируют на грани разрыва. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции.

«Неоднократно с нашей стороны говорилось о том, что они [российско-американские отношения] балансируют на грани разрыва», - сказал дипломат.

По словам Рябкова, администрация Байдена «сделала ставку на гибридную войну» и «навязала союзникам идею о возможности нанести России стратегическое поражение». В результате конфронтация приобрела «весьма и весьма острый характер».

Заявление прозвучало на фоне сообщений о контактах президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. 9 февраля Трамп рассказал New York Post о телефонном разговоре с российским лидером по ситуации в Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию.

По данным журналиста Боба Вудворда, с 2021 года между Трампом и Путиным состоялось «возможно, до семи» бесед. Ранее, 20 января, Путин заявил, что Москва «приветствует настрой» Трампа на восстановление прямых контактов с Россией.