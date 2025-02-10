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Финны вызвали на ковер посла РФ
МИД Финляндии потребовал объяснений из-за предполагаемого российского правительственного самолета, якобы нарушившего воздушное пространство страны
Финны вызвали на ковер посла РФ
МИД Финляндии / Фото: Reuters / Others
10 февраля 2025 г.

МИД Финляндии вызвал посла России в Хельсинки для объяснений по поводу возможного нарушения воздушного пространства страны 7 февраля. Об этом ведомство сообщило в социальной сети X.

Как сообщило накануне финское Минобороны, российский правительственный самолет, пролетавший над Финским заливом, мог на несколько минут оказаться в воздушном пространстве Финляндии.

«Мы серьезно воспринимаем вероятное нарушение границы, расследование начали безотлагательно», — заявил министр обороны Антти Хяккянен.

Детали инцидента расследует Пограничная служба Финляндии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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