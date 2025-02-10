МИД Финляндии вызвал посла России в Хельсинки для объяснений по поводу возможного нарушения воздушного пространства страны 7 февраля. Об этом ведомство сообщило в социальной сети X.

Как сообщило накануне финское Минобороны, российский правительственный самолет, пролетавший над Финским заливом, мог на несколько минут оказаться в воздушном пространстве Финляндии.

«Мы серьезно воспринимаем вероятное нарушение границы, расследование начали безотлагательно», — заявил министр обороны Антти Хяккянен.

Детали инцидента расследует Пограничная служба Финляндии.