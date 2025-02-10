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Израиль готовится к продолжению геноцида
Министр обороны Израиля привел армию в боеготовность после решения ХАМАС приостановить освобождение пленных из-за нарушений договоренностей израильской стороной
Израиль готовится к продолжению геноцида
Исраэль Кац / Фото: Reuters / Others
10 февраля 2025 г.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии быть готовой к любому развитию событий в Газе после того, как ХАМАС объявил о приостановке шестого раунда обмена пленными.

«Заявление ХАМАС о прекращении освобождения израильских заключенных является полным нарушением соглашения о прекращении огня и обмене пленными», — заявил Кац, отдав приказ армии поддерживать высшую степень боеготовности.

Ранее представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда сообщил, что обмен пленными, запланированный на 15 февраля, отменяется из-за невыполнения Израилем своих обязательств.

Последний обмен состоялся 8 февраля: ХАМАС передал троих израильтян, получив взамен 183 палестинских заключенных. Перемирие действует с 19 января, когда было остановлено израильское вторжение в Газу, унесшее жизни более 48 тыс. человек.

Напомним, Израиль обвиняется в военных преступлениях в Международном уголовном суде, где выданы ордера на арест премьера Нетаньяху и экс-министра обороны Галанта, а также в геноциде в Международном суде ООН.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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