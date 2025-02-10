Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио для обсуждения региональной ситуации. Об этом египетское внешнеполитическое ведомство сообщило в социальной сети X.

Визит главы МИД Египта состоялся на фоне растущего напряжения в регионе, вызванного планом президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа в соседние страны. 27 февраля Египет проведет экстренный саммит арабских стран для обсуждения этой инициативы.

Ранее египетский МИД заявил, что страна поддерживает право палестинцев жить на своей земле и отвергает любые попытки их принудительного перемещения. «Подобные действия угрожают стабильности, создают риск дальнейшего распространения конфликта в регионе и подрывают возможности для мира и сосуществования, — говорится в заявлении ведомства.

Иордания также отвергла планы Трампа по расселению палестинцев из Газы.

Накануне Трамп анонсировал предстоящие встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом для обсуждения своего плана.