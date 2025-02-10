Ультраправый израильский политик Итамар Бен-Гвир призвал к полномасштабному военному наступлению на сектор Газа после того, как ХАМАС объявил о приостановке освобождения заложников.

«Заявление ХАМАС должно иметь только один реальный ответ: массированный огневой удар по Газе с воздуха и суши, наряду с полным прекращением гуманитарной помощи в сектор, включая электричество, топливо и воду», — написал бывший министр нацбезопасности в соцсети X.

Бен-Гвир, покинувший правительство в январе в знак протеста против соглашения о перемирии, призвал также к бомбардировке уже доставленных в эксклав гуманитарных грузов. «Мы должны вернуться к войне и уничтожать», — заявил он.

В ответ на решение ХАМАС министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии быть в «высшей степени готовности» к любому развитию событий. Офис премьер-министра Израиля подтвердил приверженность соглашению о перемирии «в его письменном виде», подчеркнув, что серьезно воспринимает любые нарушения.

Трехэтапное перемирие приостановило 15-месячную войну, унесшую жизни более 48 000 жителей Газы. По условиям первой фазы, действующей до начала марта, должны быть освобождены 33 израильских пленных в обмен на сотни палестинских заключенных.