ПОЛИТИКА
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Израильский радикал жаждет крови
Бывший министр нацбезопасности призвал к прекращению гуманитарной помощи и массированным ударам по Газе в ответ на приостановку обмена пленными
Израильский радикал жаждет крови
Итамар Бен-Гвир / Фото: Reuters / Others
10 февраля 2025 г.

Ультраправый израильский политик Итамар Бен-Гвир призвал к полномасштабному военному наступлению на сектор Газа после того, как ХАМАС объявил о приостановке освобождения заложников.

«Заявление ХАМАС должно иметь только один реальный ответ: массированный огневой удар по Газе с воздуха и суши, наряду с полным прекращением гуманитарной помощи в сектор, включая электричество, топливо и воду», — написал бывший министр нацбезопасности в соцсети X.

Бен-Гвир, покинувший правительство в январе в знак протеста против соглашения о перемирии, призвал также к бомбардировке уже доставленных в эксклав гуманитарных грузов. «Мы должны вернуться к войне и уничтожать», — заявил он.

В ответ на решение ХАМАС министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии быть в «высшей степени готовности» к любому развитию событий. Офис премьер-министра Израиля подтвердил приверженность соглашению о перемирии «в его письменном виде», подчеркнув, что серьезно воспринимает любые нарушения.

Трехэтапное перемирие приостановило 15-месячную войну, унесшую жизни более 48 000 жителей Газы. По условиям первой фазы, действующей до начала марта, должны быть освобождены 33 израильских пленных в обмен на сотни палестинских заключенных.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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