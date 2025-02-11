ПОЛИТИКА
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Палестинка вернулась домой спустя полтора года скитаний
🌅 Трогательный момент из сектора Газа! Палестинка, спустя полтора года вынужденных скитаний, наконец вернулась в свой дом 🏠. Когда она увидела, что её дом уцелел после разрушительных событий, она не смогла сдержать слез радости 😢. 📹 На кадрах видно, как женщина обнимает стены своего дома и благодарит Всевышнего за то, что ей удалось вернуться. Для нее этот дом стал символом надежды и выживания в условиях постоянного конфликта. 💬 «Я так долго мечтала об этом дне!», — говорит она, делясь своими эмоциями. Её история — это лишь одна из тысяч подобных в регионе, где люди вынуждены покидать свои дома из-за военных действий и разрушений.
Палестинка вернулась домой спустя полтора года скитаний / Others
11 февраля 2025 г.
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