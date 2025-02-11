Израиль должен прекратить оккупацию палестинских территорий, компенсировать причиненный ущерб и признать создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. С таким требованием выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Куала-Лумпуре.

«Израиль должен прекратить оккупацию палестинских территорий и компенсировать причиненный ущерб», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул необходимость создания «независимого, суверенного и территориально целостного Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме».

Говоря о гуманитарной помощи Газе, президент Турции выразил уверенность в успехе, если все члены АСЕАН объединят усилия. В свою очередь, малайзийский премьер высоко оценил лидерство Турции в этом вопросе, отметив, что «ни одна другая страна не сделала столько, сколько Турция в плане гуманитарной помощи». Малайзийский выразил свое восхищение турецким президентом, назвав его «лидером мусульманского сообщества мира, защитником справедливости и прав человека».

Анвар Ибрагим также раскритиковал «агрессивную и экспансионистскую» политику Израиля, поставив под сомнение возможность прогресса, пока Израиль не покинет палестинский эксклав.

В ходе встречи лидеры также обсудили экономическое сотрудничество, договорившись увеличить объем двусторонней торговли с 5 до 10 млрд долларов.