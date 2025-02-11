Кит Келлогг, специальный посланник Дональда Трампа по России и Украине, приостановил работу над мирным планом по урегулированию конфликта, чтобы провести консультации с союзниками по НАТО, сообщает The Telegraph.

Келлогг намерен встретиться с лидерами НАТО, чтобы обсудить их взгляды на потенциальное соглашение и роль европейских стран в процессе мирного урегулирования.

Он также стремится развеять опасения союзников по поводу возможного отстранения НАТО от переговоров. По данным The Telegraph, Келлогг заверил европейских дипломатов, что США стремятся усилить позиции Украины в любых будущих переговорах с Россией.

Ранее ожидалось, что Келлогг представит мирный план на Мюнхенской конференции по безопасности (14–16 февраля), однако теперь он сообщил, что сам Трамп объявит детали плана позже.

По информации Bloomberg, Келлогг в ближайшие недели представит Трампу несколько вариантов мирного соглашения. В рамках подготовки он проведет переговоры с европейскими официальными лицами на конференции в Мюнхене, а также посетит Киев и несколько европейских столиц.

При этом, по данным агентства, в Москву Келлогг отправляться не планирует.