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США поставили на паузу проект мира в Украине
Спецпосланнику Трампа по российско-украинской войне потребовались консультации с союзниками по НАТО прежде чем продолжить разработку плана по мирному урегулированию
США поставили на паузу проект мира в Украине
Фото: Reuters / Others
11 февраля 2025 г.

Кит Келлогг, специальный посланник Дональда Трампа по России и Украине, приостановил работу над мирным планом по урегулированию конфликта, чтобы провести консультации с союзниками по НАТО, сообщает The Telegraph.

Келлогг намерен встретиться с лидерами НАТО, чтобы обсудить их взгляды на потенциальное соглашение и роль европейских стран в процессе мирного урегулирования.

Он также стремится развеять опасения союзников по поводу возможного отстранения НАТО от переговоров. По данным The Telegraph, Келлогг заверил европейских дипломатов, что США стремятся усилить позиции Украины в любых будущих переговорах с Россией.

Ранее ожидалось, что Келлогг представит мирный план на Мюнхенской конференции по безопасности (14–16 февраля), однако теперь он сообщил, что сам Трамп объявит детали плана позже.

По информации Bloomberg, Келлогг в ближайшие недели представит Трампу несколько вариантов мирного соглашения. В рамках подготовки он проведет переговоры с европейскими официальными лицами на конференции в Мюнхене, а также посетит Киев и несколько европейских столиц.

При этом, по данным агентства, в Москву Келлогг отправляться не планирует.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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