Международный уголовный суд (МУС) столкнулся с беспрецедентным давлением: его главный прокурор Карим Хан стал первым фигурантом санкционного списка, утвержденного Дональдом Трампом. Санкции, аналогичные мерам его первого президентского срока, предусматривают заморозку активов в США и запрет на въезд для Карима Хана и его семьи.

Решение о санкциях было подписано Трампом после его встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Оно стало ответом на ордер, выданный МУС против израильского лидера по обвинению в военных преступлениях в Газе. В Вашингтоне назвали расследование «позорным уравниванием Израиля и ХАМАС».

В самой Гааге трибунал осудил действия США, пообещав защитить своих сотрудников и продолжить работу, «принося справедливость миллионам жертв по всему миру». Представители суда уже провели экстренное совещание по последствиям санкций.

Теоретически Хан должен иметь возможность беспрепятственно приезжать в Нью-Йорк для отчетов перед Совбезом ООН, который передавал в его юрисдикцию дела по Ливии и Дарфуру. Однако введенные санкции могут поставить под вопрос этот порядок. В таком случае США фактически нарушат соглашение о штаб-квартире ООН.

Против Вашингтона выступил ряд стран, включая Великобританию, Францию и Германию. В совместном заявлении 79 государств подчеркнули, что МУС остается «краеугольным камнем международного правосудия». Однако некоторые союзники США, такие как Венгрия, Чехия и Италия, воздержались от критики.

Судебный конфликт грозит перерасти в дипломатический кризис: Белый дом дал понять, что любые расследования против американцев и их союзников не останутся без последствий.

Между тем, в ООН заявили, что правосудие должно быть беспристрастным и касаться всех, а не только противников Вашингтона. Потому обвинения против Израиля останутся в силе, поскольку военные преступления в Газе действительно были, и ответственен за них Нетаньяху.