Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в ближайшие дни в Киев прибудут представители команды Дональда Трампа. По его словам, это «серьезные люди», которые проведут переговоры с украинскими властями перед Мюнхенской конференцией по безопасности — она стартует 13 февраля.

«Мы можем иметь разные взгляды, но у нас есть общее видение главного — как остановить Путина, как обеспечить безопасность Украины и украинцев», — заявил Зеленский. Он также сообщил, что ведется работа над его личной встречей с Трампом.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже подтвердил, что встретится с Зеленским в Мюнхене. Однако главной фигурой на переговорах станет Кит Келлог, спецпредставитель Трампа по Украине и России. По данным Bloomberg, именно он готовит для президента США план завершения войны и представит его в ближайшие недели.

Это, впрочем, означает, что предыдущие заявления Трампа о готовности завершить войну «за 24 часа» оказались блефом — у него пока даже нет мирного плана.

Келлог, как отмечает издание, намерен собрать мнения европейских союзников во время визитов в Киев и другие столицы, однако Москву он посещать не планирует. Ранее СМИ сообщали, что Трамп рассматривает возможность прямых переговоров с Владимиром Путиным и Зеленским, заявляя, что готов предложить Кремлю новые санкции в случае отказа от диалога.

Среди ключевых вопросов — кто будет гарантировать стабильность будущего соглашения. США вряд ли отправят свои войска, но могут предложить иные формы поддержки. Также Келлог намерен настаивать на увеличении военных расходов союзников и ужесточении санкций против российской энергетики.

На фоне этих заявлений Трамп заявил журналистам, что переговоры о прекращении войны «продвигаются». Однако он отказался раскрывать, обсуждал ли он этот вопрос с Путиным напрямую.