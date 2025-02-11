Левозеленая коалиция в Германии использовала средства налогоплательщиков для финансирования организаций, стоящих за массовыми протестами против Христианско-демократического союза (CDU) и Альтернативы для Германии (AfD). Об этом говорится в расследовании новостного издания NIUS.

По данным расследования, ключевые организаторы протестов получали многомиллионную поддержку из федерального бюджета. Campact, организатор акции «Восстание достойных» в Берлине, получил €2,5 млн от Министерства семьи через фонд HateAid, которым сам владеет.

Omas gegen Rechts («Бабушки против правых»), устроившие протест в Ганновере с 24 тыс. участников, получили €23 тыс. от канцелярии Шольца и программы Demokratie Leben. BUND (Федерация защиты окружающей среды) организовала митинг «Мы – противопожарная стена» в Штутгарте 1 февраля.

В 2023 году BUND получила €2 млн от Министерства экономики. По данным NIUS, протест в Мюнхене, собравший 250 тыс. человек, организовал фонд Before, возглавляемый депутатом от СДПГ Микки Веннгатц.

Издание отмечает переплетение государственных структур и протестных движений. Так, Верена Грайхен, вице-председатель BUND, является сестрой бывшего статс-секретаря по экономике Патрика Грайхена и женой депутата Михаэля Келлнера, занимающего пост в Министерстве экономики.

Программа Demokratie Leben!, запущенная в 2015 году, направлена на борьбу с экстремизмом. В 2024 году ее бюджет составил €182 млн, а финансирование получили 700 проектов. В третьем цикле финансирования (2025–2029) приоритетом станут «борьба с теориями заговора и ненавистью в интернете», заявила министр от Зеленых Лиза Паус.

На фоне этих разоблачений в Германии набирают обороты дискуссии о запрете AfD. В январе 2025 года 124 депутата Бундестага подали запрос на рассмотрение в Конституционном суде вопроса о возможной ликвидации партии.

Активисты и правительственные организации продолжают добиваться юридического давления на AfD, что вызывает вопросы о независимости политического активизма в стране.