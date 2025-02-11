ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган подарил малайзийскому премьеру Togg
Турецкий президент презентовал главе правительства Малайзии Анвару Ибрагиму национальный электромобиль в белоснежном цвете «Памуккале»
Президент Эрдоган подарил малайзийскому премьеру Togg
Президент Эрдоган подарил малайзийскому премьеру Togg / Фото: АА / Others
11 февраля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в канцелярии премьер-министра, где вручил ему в подарок турецкий электромобиль Togg.

Лидеры двух стран провели время в саду канцелярии, осматривая автомобиль и общаясь. Они сделали совместные фотографии на фоне Togg, после чего Анвар сел за руль, а Эрдоган занял пассажирское сиденье.

Во время церемонии передачи автомобиля присутствовали дети с флагами Малайзии и Турции. Президент Эрдоган уделил им внимание и сфотографировался с ними.

Примечательно, что подаренный электромобиль выполнен в цвете «памуккале белый», названном в честь знаменитых травертиновых террас Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us