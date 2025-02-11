Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в канцелярии премьер-министра, где вручил ему в подарок турецкий электромобиль Togg.

Лидеры двух стран провели время в саду канцелярии, осматривая автомобиль и общаясь. Они сделали совместные фотографии на фоне Togg, после чего Анвар сел за руль, а Эрдоган занял пассажирское сиденье.

Во время церемонии передачи автомобиля присутствовали дети с флагами Малайзии и Турции. Президент Эрдоган уделил им внимание и сфотографировался с ними.

Примечательно, что подаренный электромобиль выполнен в цвете «памуккале белый», названном в честь знаменитых травертиновых террас Турции.