Датчане ответили на планы Дональда Трампа по покупке Гренландии… предложением купить Калифорнию. Группа активистов запустила кампанию «Данификация», цель которой — собрать $1 трлн (€970 млрд) и превратить штат в датскую территорию.

Слоган инициативы — «Сделаем Калифорнию великой снова» — явный намек на лозунг Трампа Make America Great Again. На сайте кампании утверждается, что сделка может его заинтересовать, учитывая его регулярную критику Калифорнии — оплота демократов и неолиберальных ценностей.

«Будем честны — Трамп не в восторге от Калифорнии. Он называл ее самым разрушенным штатом США. Мы уверены, что за правильную сумму он согласится ее продать», — говорится в заявлении инициативной группы.

Жертвователям обещают бонусы — от личных благодарственных писем до частных пляжей в будущем «датском» штате.

Эта ироничная инициатива появилась после того, как Трамп неоднократно заявлял о намерении приобрести Гренландию. Он называл остров стратегически важным, богатым ресурсами и даже намекал на возможность экономического и военного давления на Копенгаген, чтобы убедить его продать Гренландию.

По данным Daily Mail, кампания по покупке Калифорнии собрала 200 тыс. подписей всего за несколько часов.

Пока датчане шутят, Копенгаген не видит в заявлениях Трампа ничего смешного и на всякий случай усиливает оборону Гренландии. Правда, делает это своеобразно: датские военные закупили 750 тыс. пар шерстяных носков для арктического климата Гренландии.

Контракт с финской компанией Sukkamestarit стоимостью €4 млн был заключен еще в мае прошлого года, но теперь воспринимается как элемент защиты острова. Общая сумма закупок может достичь €10,5 млн.

Трамп назвал контроль над Гренландией «абсолютной необходимостью», упомянув китайскую угрозу и природные богатства региона. Он отказался исключить военный сценарий, так что опасения Копенгагена могут быть вполне оправданными.